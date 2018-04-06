В Ивановской области в 2018 году отремонтируют 30 отделений почты

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Тридцать отделений почтовой связи отремонтируют в Ивановской области в 2018 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе, в пятницу власти региона и "Почта России" подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на четыре года с возможностью пролонгации.

"В 2018 году планируется произвести ремонт 30 отделений почтовой связи в Ивановской области. Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и глава "Почты России" Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Ивановской области. Документом предполагается оптимизация структуры сети почтовой связи, совершенствование системы управления и логистики. Также среди направлений взаимодействия - повышение доступности почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах, внедрение и развитие социально значимых и новых высокотехнологических услуг", - сказали в пресс-службе.

Врио губернатора отметил, что необходимо принимать меры, направленные на увеличение зарплат работников почты, в том числе за счет возможностей для оказания новых услуг.

"Николай Подгузов заявил, что вопросы функционирования отделений почты будут решаться совместно областной властью, в том числе, задачи по открытию отделений в новых развивающихся микрорайонах. Вместе с тем предстоит провести анализ экономических показателей работы всех 310 отделений и предпринять ряд мер по повышению эффективности их работы", - отмечается в сообщении.

В состав "Почты России" в Ивановской области входят восемь почтамтов, работают 310 отделений почтовой связи. Ежедневно в отделения почтовой связи региона обращаются более 40 тыс. граждан. В год филиал пересылает более 18 млн писем и 600 тыс. посылок, около 700 тыс. денежных переводов. Филиал ежемесячно доставляет пенсионные и социальные выплаты свыше 250 тыс. граждан Ивановской области.