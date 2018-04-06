Профильная смена "Наука" открылась в лагере проекта "Нижегородский Сириус"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Профильная смена "Наука", участниками которой стали 60 детей, стартовала на базе детского оздоровительного лагеря "Лазурный" в рамках реализации проекта "Нижегородский Сириус". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в администрации области.

"Участниками первой смены стали 60 одаренных детей, которые прошли предварительный очный отбор и доказали свое право на участие в профильной смене. Смена охватила четыре направления - математика, физика, химия и биология", - сказали в администрации.

По словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, смена позволит апробировать новые программы и даст возможность детям пообщаться с учеными и научными школами. "Итоги этой работы лягут в основу большой смены, которую мы планируем провести с 7 по 31 августа с участием 300 ребят", - добавил он.

Как сообщили в администрации, проект "Нижегородский Сириус" войдет в Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, разрабатываемую по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина. Поддержку проекту оказывает нижегородский университет им. Лобачевского.

Центр "Сириус" открыли на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Учредителями фонда стали российские деятели науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.