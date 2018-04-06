Первый интерактивный урок Всемирного фонда природы России увидят 300 тыс. школьников

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Всемирный фонд природы России (WWF) создал с помощью президентского гранта первый интерактивный урок "Лес и климат". До конца 2018 года бесплатный урок, который выложили на специально созданный сайт увидят 300 тыс. школьников, сообщил ТАСС директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

"В партнерстве с движением ЭКА мы создали современный интерактивный общероссийский урок для школьников на тему "Лес и климат". Его уже скачали более 4,5 тыс. учителей из разных регионов России, но число педагогов к концу 2018 года вырастет до 10 тыс., и они покажут этот урок для 300 тыс. школьников", - сказал Кокорин.

"В прошлом году WWF получил президентский грант в размере 4,42 млн рублей на проект серии общероссийских интерактивных уроков "Сохраним живую природу России". В нем будут два урока - уже созданный "Лес и климат" и "Большие кошки", который появится к середине октября и будет посвящен сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса", - отметил собеседник.

По словам Кокорина, интерактивный урок рассчитан на 45 минут, разработан в двух вариантах - для учеников 2-4 классов и для более старших школьников. "Каждый вариант урока состоит из ознакомительной части, как живет лес, как происходит фотосинтез, что такое изменение климата, из игрового этапа - для малышей это путешествие с молекулами углекислого газа, а для старших предлагается выступить в роли руководителя лесохозяйственного предприятия, и финальная часть, где подводим итог, учимся экономить электроэнергию, правильно сажать лес, убирать мусор", - рассказал директор программы.

Всемирный фонд дикой природы является крупнейшей природоохранной организацией России. Он появился в 1994 году и реализует экологически важные проекты на юге Дальнего Востока, в бассейне реки Амур, в российской Арктике, на Камчатке, Кавказе, Алтай-Саяны, а также в пяти странах Центральной Азии. С его помощью более 53 млн га уникальных территорий получили охранный статус, возвращены в дикую природу зубр и переднеазиатский леопард, восстановлена численность популяции амурского тигра, сохраняется снежный барс и горный баран аргали в Алтае-Саянском регионе, созданы "медвежьи патрули" в Арктике.