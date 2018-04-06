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Включение главы Росгвардии в санкционный список США не скажется на работе ведомства

Общество
6 апреля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн отметил, что у ведомства не было сотрудничества с коллегами из США

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Включение директора Росгвардии Виктора Золотова в санкционный список США никак не скажется на работе ведомства, так как у стран нет межведомственного сотрудничества. Как сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, составление санкционных списков - это продолжение нового витка холодной войны.

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"Мы считаем, что включение директора Росгвардии Виктора Золотова в санкционные списки США, это продолжение нового витка холодной войны и антироссийской истерии. Если говорить о межгосударственном сотрудничестве, то на сегодняшний день с Соединенными Штатами Америки такого межведомственного сотрудничества у нас не развито, поэтому обрушить то, чего нет, это решение не сможет и никаким образом это не повлияет на текущую деятельность Росгвардии в выполнении поставленных перед ведомством задач", - сказал Хинштейн, добавив, что ведомство восприняло включение Золотова в санкционный список, как высокую оценку эффективности Росгвардии по защите национального суверенитета России.

По его словам, каких-либо ощутимых санкций, кроме политической шумихи это решение не повлечет. "Поскольку все федеральные чиновники, перечисленные в этом списке, и так не имеют ни собственности, ни активов, ни банковских счетов в США, а также в других западных странах", - заключил Хинштейн.

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