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Единороссы поддержат создание Фонда поддержки национальных языков России

Общество
6 апреля, 17:07 UTC+3 АНОСИНО область/ 6, апреля. /ТАСС

Первый замруководителя фракции Андрей Исаев пояснил, что в некоторых регионах "сложилась кризисная ситуация с национальным языком и преподаванием на национальных языках"

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АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" поддержат создание в России Фонда поддержки национальных языков. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам работы секции "Социальная политика" в рамках расширенного заседания фракции, участие в котором приняли главы профильных министерств.

Он отметил, идея создания фонда родилась непосредственно в ходе работы секции. Политик пояснил, что в ряде регионов страны "сложилась кризисная ситуация с национальным языком и преподаванием на национальных языках". По словам первого замруководителя фракции, очень многие республики не могут выпустить и лицензировать учебники на национальных языках, поскольку участие в подобной работе должны принимать авторские коллективы, которые их составят, а также те эксперты, которые смогут оценить содержание написанных учебников.

"Было предложено создать общероссийский фонд поддержки национальных языков России. Думаем, что эта идея крайне интересная, могла бы быть поддержана нашей фракцией", - заявил Исаев.

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Персоны
Исаев, Андрей Константинович
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