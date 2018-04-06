Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы просят автомобилистов не менять резину раньше середины апреля

Общество
6 апреля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В ЦОДД отметили, что "хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает автомобилистов Москвы не менять зимние шины на летние раньше середины апреля, пока в городе не установится стабильная плюсовая температура воздуха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить, как минимум, до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что "хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов, поэтому в ночное время сейчас при таких погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно".

Уточняется, что для привлечения внимания автомобилистов на табло вдоль дорог начали публиковать информацию о том, что пока еще рано менять шины на летние.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости