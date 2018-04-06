Власти Москвы просят автомобилистов не менять резину раньше середины апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает автомобилистов Москвы не менять зимние шины на летние раньше середины апреля, пока в городе не установится стабильная плюсовая температура воздуха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить, как минимум, до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что "хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов, поэтому в ночное время сейчас при таких погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно".

Уточняется, что для привлечения внимания автомобилистов на табло вдоль дорог начали публиковать информацию о том, что пока еще рано менять шины на летние.