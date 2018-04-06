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Власти Москвы ожидают, что в пасхальных богослужениях примут участие до 1 млн человек

Общество
6 апреля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Для обеспечения безопасности столичных жителей в ходе пасхальных богослужений на входах в храмы установят рамки или будут использовать ручные металлодетекторы

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Столичные власти ожидают, что в традиционном освящении куличей и в пасхальных богослужениях примут участие до 1 млн человек, следует из доклада главы московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова на оперативном совещании в правительстве Москвы.

"В традиционном освящении куличей, а также в пасхальных богослужениях 7-8 апреля 2018 года ожидается участие порядка 1 млн человек. Всего в Москве богослужения пройдут в 496 храмах и 15 монастырях РПЦ, девяти старообрядческих храмах, двух храмах иных православных деноминаций", - отмечается в докладе.

При этом для обеспечения безопасности столичных жителей в ходе пасхальных богослужений будут задействованы 7,3 тыс. сотрудников полиции. На входах в храмы планируется установить рамки либо использовать ручные металлодетекторы. Также у крупных храмов будут дежурить бригады скорой помощи.

Освящение куличей на храмовых территориях в Москве начнется в субботу, 7 апреля, по завершении утренней литургии, примерно с 11:30 и продлится до 20:00. В ночь с субботы на воскресенье состоится Пасхальное богослужение - примерно с 22:00 до 03:00. В полночь пройдут крестные ходы вокруг храмов. В воскресенье, 8 апреля, во многих храмах также будут совершены праздничные богослужения.

В пасхальную ночь будет продлена работа общественного транспорта - метро и Московское центральное кольцо будут работать до 2 часов ночи.

На прошлой неделе 1 апреля Пасху праздновали западные христиане, а также Армянская апостольская церковь.

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