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Елена Малышева ответила на критику по поводу ее заявлений о бродячих собаках

Общество
6 апреля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Ранее в эфире программы "Жить здорово!" телеведущая выступила за отстрел бродячих собак, чтобы люди не могли пострадать от их агрессивного поведения

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Елена Малышева

Елена Малышева

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Телеведущая Елена Малышева прокомментировала свое высказывание о необходимости отстрела бродячих собак. Свою позицию она объяснила ТАСС в пятницу.

Высказывание прозвучало в эфире программы "Жить здорово!" от 29 марта. Темой эфира стала проблема агрессивного поведения бездомных животных. Гостем передачи был композитор Юрий Лоза, семья которого пострадала от агрессии бродячих собак - погиб жених племянницы артиста. В процессе обсуждения Малышева предложила радикальное решение проблемы, по ее словам, "недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам, это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать".

"В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки. И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни и еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо", - сказала ТАСС Малышева.

"И если представить себе, что это, не дай Бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе", - отметила телеведущая.

Заявление Малышевой в эфире вызвало резкую критику в социальных сетях. Более 21 тысячи человек подписали петицию в интернете с инициативой призвать ее к уголовной ответственности за призывы к жестокому обращению с животными.

Телеведущая прокомментировала новые слухи, которые появились вокруг высказывания. "А людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к Чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще", - добавила она.

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