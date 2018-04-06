Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карелия в 2018 году начнет принимать школьников по программе "Моя Россия"

Общество
6 апреля, 18:05 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 6, апреля. /ТАСС

Для детей подготовили трехдневную экскурсионную программу по достопримечательностям региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 апреля. /ТАСС/. Карелия впервые в 2018 году примет 1 тыс. школьников из разных регионов страны по национальной программе детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", которую реализует Минкультуры РФ, сообщила в пятницу ТАСС и.о. начальника управления по туризму республики Юлия Никитина.

"Наша республика впервые вошла в программу "Моя Россия". В 2018 году в Карелию приедет тысяча школьников из разных регионов России. Тысяча человек - это только первый шаг, на следующий год мы будем заявляться на большее количество ", - сказала Никитина.

По ее словам, детей ожидает насыщенная трехдневная экскурсионная программа в регионе. Как уточнила ТАСС руководитель карельского филиала Российского союза туриндустрии Ольга Лукина, школьники посетят заповедник "Кивач" и одноименный водопад, питомник ездовых собак - хаски, остров Кижи, где находится уникальный историко-культурный и природный комплекс. Кроме этого, с историей Карелии их познакомят в Национальном музее республики.

"Также подготовлена программа "Музыка, песни и танцы карелов", в рамках которой ребята познакомятся со старинными обрядами, увидят танцы и игры жителей Карелии, услышат финские, вепсские и карельские песни", - сказала Ольга Лукина. - Карелия -  востребованный у туристов регион. У нас уникальные природа и достопримечательности, которые непременно понравятся юным туристам".

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест. Региональные власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов.

Национальную программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия" реализуют в стране с 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ и по поручению президента РФ Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
7
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости