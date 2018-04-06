Карелия в 2018 году начнет принимать школьников по программе "Моя Россия"

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 апреля. /ТАСС/. Карелия впервые в 2018 году примет 1 тыс. школьников из разных регионов страны по национальной программе детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", которую реализует Минкультуры РФ, сообщила в пятницу ТАСС и.о. начальника управления по туризму республики Юлия Никитина.

"Наша республика впервые вошла в программу "Моя Россия". В 2018 году в Карелию приедет тысяча школьников из разных регионов России. Тысяча человек - это только первый шаг, на следующий год мы будем заявляться на большее количество ", - сказала Никитина.

По ее словам, детей ожидает насыщенная трехдневная экскурсионная программа в регионе. Как уточнила ТАСС руководитель карельского филиала Российского союза туриндустрии Ольга Лукина, школьники посетят заповедник "Кивач" и одноименный водопад, питомник ездовых собак - хаски, остров Кижи, где находится уникальный историко-культурный и природный комплекс. Кроме этого, с историей Карелии их познакомят в Национальном музее республики.

"Также подготовлена программа "Музыка, песни и танцы карелов", в рамках которой ребята познакомятся со старинными обрядами, увидят танцы и игры жителей Карелии, услышат финские, вепсские и карельские песни", - сказала Ольга Лукина. - Карелия - востребованный у туристов регион. У нас уникальные природа и достопримечательности, которые непременно понравятся юным туристам".

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест. Региональные власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов.

Национальную программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия" реализуют в стране с 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ и по поручению президента РФ Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.