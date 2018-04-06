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Первую очередь реновации поселка Тухард на Таймыре завершат к осени

Общество
6 апреля, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

На территории поселка также планируют создать социальную инфраструктуру - медпункт, участок полиции, магазин и клуб

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ТАСС, 6 апреля. Первую очередь реновации аварийного арктического поселка Тухард на севере Красноярского края планируется завершить к осени. Об этом пятницу ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь и член правления компании "Норникель" Елена Безденежных.

"Для нас это первый опыт строительства подобных поселков, ведь получается, что возводим его в чистом поле, так как Тухард переносится в сторону - в экологически чистое место. Сейчас подрядчики выходят на площадку, и к осени мы увидим первые результаты, первую очередь строительства двухквартирных жилых домов", - сказала Безденежных.

Она отметила, что целый год ушел на подготовку работ, закупку оборудования, подготовку документации. "Запланирована и социальная инфраструктура: медицинский пункт, полицейский участок, клуб, магазин", - подчеркнула вице-президент "Норникеля".

Сегодня практически весь жилой фонд поселка находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов Севера в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

Как сообщалось ранее, инвестиции в реновацию аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле 2017 года на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.

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