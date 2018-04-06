Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: умер последний диктор французского движения Сопротивления

Общество
6 апреля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Франк Бауэр скончался на 100-м году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 апреля. Франк Бауэр, последний из дикторов "Радио Лондон" (BBC Radio London), вещавшего из британской столицы для участников движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны, скончался в пятницу на 100-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его сына.

Бауэр с 1941 по 1943 год входил в группу французских журналистов, которые на волнах Би-би-си передавали из Лондона сотни кодированных сообщений для французов, боровшихся с нацистами. Память журналиста, скончавшегося в пятницу на севере Франции, почтил среди прочих президент страны Эмманюэль Макрон.

"Он был участником движения Сопротивления, и его голос направлял многие опасные операции, которые привели к победе. Теперь этот голос затих. Франк Бауэр скончался в возрасте 99 лет, последний из выживших журналистов "Радио Лондон". Он навсегда останется в памяти народа", - написал Макрон в своем Twitter.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости