Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родные погибших в авиакатастрофе Ан-148 хотят возвести мемориал на месте трагедии

Общество
6 апреля, 18:44 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Эту идею они озвучили на встрече с губернатором Оренбургской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Родные погибших в авиакатастрофе Ан-148 планируют направить средства фонда поддержки, которые перечисляются со всей России в качестве помощи, на возведение мемориала на месте трагедии, сообщили в пятницу в администрации Орска.

Смотрите также

Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Губернатор Оренбургской области провел в Орске встречу с родными людей, трагически погибших 11 февраля в авиакатастрофе. На встрече прозвучало пожелание направить собранные средства фондом на строительство мемориала в память о жертвах авиакатастрофы на месте крушения", - сказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что в специальный благотворительный фонд помощи семьям погибших продолжают поступать средства от жителей Оренбургской области и других регионов России, коллективов предприятий и организаций. Предполагалось, что семьи сами примут общее решение, как распорядиться поступившими средствами.

Смотрите также

Россияне перечислили более 5 млн рублей семьям погибших при крушении Ан-148 под Москвой

Четыре банка подтвердили готовность списать кредиты погибших при крушении Ан-148

Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148

Также в пятницу во встрече участвовали представители МЧС РФ, Минздрава РФ, сотрудники СК РФ и Федерального центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, с которыми обсуждались сроки проведения генетических исследований, информационного и межведомственного взаимодействия с официальными структурами. Минздрав РФ поставил перед Центром судебно-медицинской экспертизы задачу закончить все экспертизы по крушению Ан-148 до июля текущего года.

11 февраля самолет авиакомпании "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область Крушение Ан-148 в Подмосковье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
7
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости