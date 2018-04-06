Родные погибших в авиакатастрофе Ан-148 хотят возвести мемориал на месте трагедии

ОРЕНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Родные погибших в авиакатастрофе Ан-148 планируют направить средства фонда поддержки, которые перечисляются со всей России в качестве помощи, на возведение мемориала на месте трагедии, сообщили в пятницу в администрации Орска.

"Губернатор Оренбургской области провел в Орске встречу с родными людей, трагически погибших 11 февраля в авиакатастрофе. На встрече прозвучало пожелание направить собранные средства фондом на строительство мемориала в память о жертвах авиакатастрофы на месте крушения", - сказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что в специальный благотворительный фонд помощи семьям погибших продолжают поступать средства от жителей Оренбургской области и других регионов России, коллективов предприятий и организаций. Предполагалось, что семьи сами примут общее решение, как распорядиться поступившими средствами.

Также в пятницу во встрече участвовали представители МЧС РФ, Минздрава РФ, сотрудники СК РФ и Федерального центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, с которыми обсуждались сроки проведения генетических исследований, информационного и межведомственного взаимодействия с официальными структурами. Минздрав РФ поставил перед Центром судебно-медицинской экспертизы задачу закончить все экспертизы по крушению Ан-148 до июля текущего года.

11 февраля самолет авиакомпании "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.