"Норникель" готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске

ТАСС, 6 апреля. Компания "Норникеля" готова принять участие в проекте реновации жилья Норильска, крупнейшего заполярного города в мире. Об этом пятницу ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь и член правления компании Елена Безденежных.

"Мы планируем участвовать (в реновации - прим. ТАСС), но форма сотрудничества и сроки еще не определены, так как концепция проекта проходит обсуждение. Нужно определиться, сколько домов, где, какой конфигурации и этажности должны быть эти здания. Нужно решить вопросы шаговой доступности с магазинами и социальными учреждениями", - сказала Безденежных.

По ее словам, реновация Норильска - это "работа не одного года". "Первый этап оценивается в пять-десять лет. <...> Это большая и проектная и менеджерская работа", - подчеркнула Безденежных.

Ранее мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил ТАСС, что проект реновации жилья планируется подготовить в течение 2018 года. По его словам, пока в мэрии не могут назвать сроки и объемы инвестиций в обновление жилого фонда. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома. Ахметчин отметил, что самостоятельно город не в состоянии осилить такой проект, поэтому нужна четырехсторонняя программа - с участием средств города, края, федерального бюджета и "Норникеля".