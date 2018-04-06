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Захарова отметила огрехи британских дипломатов в английской литературе

Общество
6 апреля, 19:01 UTC+3

Как заявила официальный представитель МИД, "налицо страх британского руководства, страх публичный, на грани истерики"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заседание Совета Безопасности ООН 5 апреля по делу Сергея Скрипаля с литературной точки зрения. Дебаты в Совбезе, по мнению Захаровой, выявили огрехи британских дипломатов теперь уже и в английской литературе - в творчестве Артура Конан Дойла.

"Очевидная неискушенность собственной художественной литературой и отказ за ненадобностью от логического мышления постоянно ставят британскую дипломатическую агитбригаду в дурацкое положение, - написала Захарова в пятницу в Facebook. - Только отгремел Достоевский в исполнении главы британского МИД Бориса Джонсона <...> Вчера постпред Великобритании в ООН Карен Пирс, мстя постпреду РФ Василию Небензе за упоминание Шерлока Холмса, заявила: "Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, - это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти".

Официальный представитель МИД РФ считает, что дело не просто в оговорке, а "в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов".

"Если обратиться к литературной стороне дела, то и тут у постпреда Пирс не клеится, - обратила внимание она. - Схватка "добра" (Холмс) и "зла" (Мориарти) проходила один на один. Это была настоящая дуэль. Пирс, наверное, и не слышала о таком, но Холмс отказался от содействия полиции". Захарова напомнила, что герой Холмса отзывался о сопернике Мориарти как об "одном из лучших умов Европы" и "Наполеоне преступного мира".

Чего боится Лондон

По словам российского дипломата, "налицо страх британского руководства, страх публичный, на грани истерики". "Где начинается страх, там заканчивается благородство. Ни о каких "дуэли" или поединке "добра и зла" речи не шло с самого начала, - отметила она. - Британцы сразу же побежали в ЕС и НАТО. Неужели "добро" настолько испугалось и усомнилось в собственных силах, что ему понадобилась помощь?"

"Нет, "брюссельский" поход Лондона был совсем не за помощью, а за круговой порукой, за тем, чтобы "замазать" как можно большее число стран лжесвидетельским участием и навсегда втянуть тем самым в число своих сторонников, используя принцип "единства внешнеполитического курса брюссельских союзников", - считает Захарова.

Об инциденте в Солсбери

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Ранее, не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве. 

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Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич Захарова, Мария Владимировна
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Дело Сергея Скрипаля
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