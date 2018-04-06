Власти Москвы выплатят 1 млн рублей семье погибшего при пожаре в ТЦ "Персей для детей"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи семье погибшего 4 апреля при тушении пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве. Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

"Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, улица Малая Семеновская, дом 28, в размере 1 млн рублей", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, семье погибшего также выделяется 100 тыс. рублей на похороны. Кроме того, распоряжением устанавливается компенсация в 500 тыс. рублей пожарным, которым после тушения потребовалась медицинская помощь.

Пожар на Малой Семеновской улице в Москве, в шестиэтажном торгово-производственном здании, где расположен ТЦ "Персей для детей", произошел 4 апреля. В результате один человек погиб, и еще шесть человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности (ст. 293 и ст. 109 УК РФ соответственно).