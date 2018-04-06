В США защитники потребителей пожаловались на Facebook в Федеральную торговую комиссию

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Несколько объединений в защиту прав потребителей в США подали жалобу на корпорацию Facebook, обвинив ее в регулярном сканировании биометрических данных пользователей без их согласия. Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, жалоба, которая касается функции Tag Suggestions в социальной сети, направлена на рассмотрение Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Истцы во главе с Electronic Privacy Information Center (Центром обеспечения неприкосновенности электронных данных) считают, что упомянутая функция позволяет компании "регулярно сканировать фотографии для поиска сходства биометрических данных без согласия тех, кто фигурирует на изображениях". Данное обстоятельство не мешает Facebook заручаться согласием пользователей для "дальнейшего совершенствования техник распознавания черт лица". По мнению истцов, подобная практика вводит пользователей социальной сети в заблуждение и игнорирует их предпочтения, отраженные при открытии персональной учетной записи.

Истцы требуют от ФТК разобраться в деле и в случае обоснованности жалобы заставить компанию исправить положение дел.

В Facebook отрицают обвинения, отмечая, что пользователи не ущемлены в праве самостоятельно решать, пользоваться ли Tag Suggestions. "Люди вольны сами выбирать, разрешать или нет эту технологию, и вправе изменить свое решение в любое время. Когда кто-то отключает такую функцию, мы перестаем применять эту технологию для опознания людей на фотографиях", - заявил представитель компании Роб Шерман.

В декабре прошлого года Facebook представил две новые функции, основанные на технологии распознавания черт лица. Первая новинка направлена против присвоения чужих фотографий и создания подложных профилей, а вторая предназначена для пользователей с плохим зрением.