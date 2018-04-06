Кадыров выступает за компромисс между Роскомнадзором и Telegram

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что Роскомнадзор и Telegram найдут компромисс, чтобы избежать блокировки мессенджера. Об этом он написал в пятницу в своем телеграм-канале.

"И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей", - написал Кадыров.

Он отметил, что мессенджер очень удобен. "Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой", - говорится в сообщении. Но при этом Кадыров подчеркнул, что "во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять".

История вопроса

Роскомнадзор 6 апреля подал иск с требованием ограничить доступ в РФ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Иск был подан в связи с тем, что Telegram не предоставил в установленный срок ответ по вопросу передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности.

В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля.