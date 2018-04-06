Школьник из Дагестана впервые стал призером финала Всероссийской олимпиады по информатике

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Школьник из дагестанского города Дербент Замир Ашурбеков впервые стал призером финала Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по информатике, который проходит в эти дни в Ульяновске, сообщили ТАСС в пятницу в администрации главы и правительства республики.

"Впервые ученик 11 класса школы №15 Дербента Замир Ашурбеков стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, который проводится с 1988 года. Олимпиада проходит с 1 по 7 апреля в Ульяновске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на финал олимпиады приехали 244 ученика 9-11 классов из 62 регионов РФ. Участникам в рамках двух туров конкурсных испытаний предлагалось решить восемь задач, каждую из которых можно выполнить, написав компьютерную программу на любом из языков программирования. Работы проверяли без участия человека с помощью тестирующей системы.

"В итоговых протоколах Замир Ашурбеков в числе лучших, а диплом призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников позволит ему поступить на бюджетное место в любой вуз России без учета баллов ЕГЭ", - добавил представитель администрации главы и правительства региона.

В соответствии с указом главы Дагестана, Замир Ашурбеков и его учитель Зарият Магомедова получат премии правительства Дагестана по 100 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

По данным Республиканского центра по выявлению и развитию таланта при Дагестанском госуниверситете народного хозяйства, во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике в 2017-2018 учебном году в Дагестане приняли участие на школьном этапе 11 тыс. 155 человек, на муниципальном этапе - 1 тыс. 866 человек, на региональном этапе - 72 школьника.

В два раза больше участников

Как сообщалось ранее, количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Дагестане в 2017 году выросло в два раза и превысило 2,2 тыс. учащихся. В школьном этапе олимпиады в республике приняли участие более 357 тыс. учащихся, в муниципальном - более 55 тыс.

Всероссийская олимпиада школьников - самый крупный, масштабный и высокорейтинговый интеллектуальный конкурс, реализуемый в нашей стране по поручению президента РФ.