Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школьник из Дагестана впервые стал призером финала Всероссийской олимпиады по информатике

Общество
6 апреля, 22:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, апреля. /ТАСС

Всего в финале приняли участие 244 ученика из 62 регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Школьник из дагестанского города Дербент Замир Ашурбеков впервые стал призером финала Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по информатике, который проходит в эти дни в Ульяновске, сообщили ТАСС в пятницу в администрации главы и правительства республики.

"Впервые ученик 11 класса школы №15 Дербента Замир Ашурбеков стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, который проводится с 1988 года. Олимпиада проходит с 1 по 7 апреля в Ульяновске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на финал олимпиады приехали 244 ученика 9-11 классов из 62 регионов РФ. Участникам в рамках двух туров конкурсных испытаний предлагалось решить восемь задач, каждую из которых можно выполнить, написав компьютерную программу на любом из языков программирования. Работы проверяли без участия человека с помощью тестирующей системы.

"В итоговых протоколах Замир Ашурбеков в числе лучших, а диплом призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников позволит ему поступить на бюджетное место в любой вуз России без учета баллов ЕГЭ", - добавил представитель администрации главы и правительства региона.

В соответствии с указом главы Дагестана, Замир Ашурбеков и его учитель Зарият Магомедова получат премии правительства Дагестана по 100 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

По данным Республиканского центра по выявлению и развитию таланта при Дагестанском госуниверситете народного хозяйства, во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике в 2017-2018 учебном году в Дагестане приняли участие на школьном этапе 11 тыс. 155 человек, на муниципальном этапе - 1 тыс. 866 человек, на региональном этапе - 72 школьника.

В два раза больше участников

Как сообщалось ранее, количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Дагестане в 2017 году выросло в два раза и превысило 2,2 тыс. учащихся. В школьном этапе олимпиады в республике приняли участие более 357 тыс. учащихся, в муниципальном - более 55 тыс.

Всероссийская олимпиада школьников - самый крупный, масштабный и высокорейтинговый интеллектуальный конкурс, реализуемый в нашей стране по поручению президента РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан Ульяновская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости