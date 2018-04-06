В Новгородской области в 2018 году запустят историческое реалити-шоу "Семеро в прошлом"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Новгородская область совместно с агентством исторических проектов "Ратоборцы" запустит в 2018 году реалити-шоу "Семеро в прошлом". В его рамках группа людей будет жить в течение девяти месяцев в условиях аутентичного средневекового хутора на территории региона практически без связи с внешним миром, сообщил в пятницу управляющий партнер агентства "Ратоборцы" Алексей Овчаренко на презентации проекта.

"Участникам, которых будет семеро, разрешено использовать только аутентичные одежду, инструменты, снаряжение и еду. Их задача - не просто выжить, но наладить совместный быт и обеспечить запас продуктов, чтобы дойти до конца проекта. Планируется, на хутор будет приезжать бригада, делать лайф-съемки, видео будет публиковаться на отдельном сайте", - рассказал Овчаренко.

Проект стартует в декабре 2018 года и завершится в сентябре 2019-го. По задумке организаторов, на базе созданной деревни в дальнейшем могут открыть тематический парк или центр экспериментальной археологии.

Организаторы предпочли не сообщать точное место, где расположится хутор для эксперимента, чтобы участников не беспокоили незваные гости и была сохранена аутентичность. Известно, что дома для будущих отшельников построят в Новгородской области неподалеку от леса и водоема, примерно в 7 км от населенных пунктов.

Жизнь в прошлом

Дмитрий Саломатин, который уже утвержден на роль участника исторического эксперимента, рассказал, что он в том числе занимается проектированием двух домов, где ему и другим участникам предстоит провести девять месяцев.

"У нас временной период - 990-1025 годы, это новгородские пятистены - они в археологии прослеживаются хорошо, на основе находок и делаем. Жилых домов будет два, внутри печь, полати, зольные полки - специальные доски, куда будет оседать зола. Плюс хозяйственные постройки - скотники, мастерские, баня поближе к речке, чтобы воду недалеко таскать", - рассказал Саломатин.

Планируется, что у участников будет минимальный запас круп, а также корова, куры и овцы. При этом продовольственный набор рассчитан на более короткий срок, чем девять месяцев, чтобы поставить перед "отшельниками" задачу самостоятельно добыть пропитание.

Как рассказал ТАСС второй утвержденный участник Павел Сапожников, который в том числе занимается подготовкой исторического эксперимента, весь проект связан исключительно с древним Новгородом. "Утварь, которая будет использоваться, реконструирована на основе того, что было найдено на новгородских землях, а если заимствованно, то доказано, что он бытовали на этой территории в том числе. Этому посвящено очень много работы", - уточнил он.

Семеро отшельников

По словам Сапожникова, приглашают участников сами организаторы. "Единого критерия и принципа отбора участников нет. Но при этом не обязательно быть реконструктором, не обязательно быть мужчиной, хотя пока мне кажется, что брать женщину - плохая идея", - рассказал он ТАСС.

Сам Сапожников уже участвовал в аналогичном историко- психологическом эксперименте "Один в прошлом", проходившего в 2013-2014 годах в Московской области. Тогда он жил в условиях, приближенным к условиям в Древней Руси 181 день в одиночестве.

"Я понял, что чем в более сложных ситуациях ты оказываешься, тем меньшее количество вещей тебе нужно для того, чтобы быть счастливым. Всегда об этом помню и понял, что можно находиться в сложной ситуации и ничего страшного не будет, все всегда проходит", - сказал Сапожников.

"Я очень не люблю эту фразу, потому что у основной массы людей о ней другое представление, но в классическом понимании это будет чистой воды реалити-шоу. Группа людей, которая действует вне запланированного сценария по заданным условиям и правилам", - добавил он.

Дэвис Джозеф, потенциальный участник проекта из Ирландии, живя на средневековом хуторе, планирует получить опыт в экспериментальной археологии. "Одна из составляющих археологии - это интерпретация находки, и неважно, использование это каменного топора или выплавка железа. Такие исследования через опыты, детальное изучение, помогают получить максимальное понимание жизни человека в прошлом", - рассказал он на презентации проекта "Семеро в прошлом".