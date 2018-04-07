Более 4 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок на Пасху в России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около 900 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок во время доставки Благодатного огня в храм Христа Спасителя, всего в обеспечении правопорядка на Пасху привлечено более 4 тыс. военнослужащих ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В обеспечении усиленных мер безопасности в период проведения праздничных мероприятий, совместно с МВД России и другими правоохранительными структурами привлекается более 4 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. На наиболее массовых мероприятиях в Москве 7-8 апреля, которые пройдут в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, а также во время доставки Благодатного огня на богослужение из аэропорта Внуково-1, привлекается личный состав в количестве около 900 человек, в том числе 185 человек ОМОН", - сказал собеседник.

Также, по его словам, в период празднования Пасхи подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии выставляется более 6,2 тыс. групп, в которых будет задействовано 12,4 тыс. сотрудников.