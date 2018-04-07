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Более 4 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок на Пасху в России

Общество
7 апреля, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Уточняется, что на массовых мероприятиях в Москве 7-8 апреля будут работать около 900 человек

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около 900 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок во время доставки Благодатного огня в храм Христа Спасителя, всего в обеспечении правопорядка на Пасху привлечено более 4 тыс. военнослужащих ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"В обеспечении усиленных мер безопасности в период проведения праздничных мероприятий, совместно с МВД России и другими правоохранительными структурами привлекается более 4 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. На наиболее массовых мероприятиях в Москве 7-8 апреля, которые пройдут в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, а также во время доставки Благодатного огня на богослужение из аэропорта Внуково-1, привлекается личный состав в количестве около 900 человек, в том числе 185 человек ОМОН", - сказал собеседник.

Также, по его словам, в период празднования Пасхи подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии выставляется более 6,2 тыс. групп, в которых будет задействовано 12,4 тыс. сотрудников.

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