Правительство РФ рассмотрит выделение Приамурью 1 млрд рублей на программу по переселению

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Кабмин рассмотрит выделение Приамурью 1 млрд рублей на программу переселения из аварийного жилья, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с губернатором региона Александром Козловым.

"По результатам встречи зампред правительства России дал поручение Министерству финансов РФ проработать вопрос о дополнительном финансировании региональной программы [Переселение граждан из аварийного жилищного фонда] в размере одного миллиарда рублей", - говорится в сообщении правительства Амурской области по итогам встречи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области, новым жильем амурчан обеспечивают в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ее приняли в 2013 году, и включили в нее все многоквартирные дома области, признанные аварийными до 1 января 2012 года - более 1,6 тыс. многоквартирных дома, 7,8 тыс. жилых помещений, в которых проживает 20,2 тыс. амурчан.

"21,5 тыс. кв. метров обеспечено финансированием для переселения граждан из аварийных домов до конца 2018 года. Всего на 1 апреля 2018 года расселено 189,3 тыс. кв. метров - 18,6 тыс. человек", - уточнили ТАСС в ведомстве.