Сотрудники МЧС спасли под Волгоградом провалившуюся под лед девочку

ВОЛГОГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли в Волгоградской области семилетнюю девочку, которая провалилась под лед. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Дмитрий Уланов.

"Инцидент, который мог завершиться трагедией, произошел на реке Терса вблизи райцентра Елань. Сотрудники МЧС несли патрульную службу, когда услышали крики о помощи местной жительницы, которая первой увидела, что на реке под лед провалилась девочка. Спасатели немедленно поспешили на помощь", - сказал Уланов.

С помощью специального спасательного оборудования спасатели, находясь на мосту, дотянулись до тонущей девочки и вытащили ее из полыньи. Затем, укутав, доставили домой. В теплом помещении спасатели оказали ребенку первую помощь.

В спасательной операции принимали участие начальник караула 2-й пожарной части Александр Мусейчук, командир отделения Александр Сержантов, старший пожарный Михаил Анурьев и пожарный Алексей Балдин.