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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающимся праздником Пасхи

Общество
7 апреля, 11:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, апреля. /ТАСС

Белорусский президент назвал церковь "нерушимой опорой для современного общества"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Александр Щербак/ТАСС

МИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с приближающимся праздником Воскресения Христова, отметив, что церковь является нерушимой опорой для современного общества. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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"Воскресение Христово наполняет сердца людей теплом и любовью, дарит каждому светлые надежды и веру в лучшее. Этот великий день является символом победы добра над злом и торжества жизни, укрепляет стремление человека приносить пользу окружающим", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что сегодня церковь "является нерушимой опорой для современного общества". "Именно Ваш значительный вклад сделал это возможным, - подчеркнул Лукашенко. - Пусть яркий свет пасхальных дней станет Вашим источником душевных сил для дальнейшего плодотворного труда".

В свою очередь патриарх Кирилл в поздравительном послании президенту по случаю Пасхи выразил признательность за его личный весомый вклад в развитие взаимодействия государственной власти Белоруссии и Белорусского экзархата Московского Патриархата. "Выражаю надежду на успешное продолжение этого плодотворного соработничества, направленного на духовно-нравственное просвещение современников, укрепление братских связей между славянскими народами", - отметил он.

8 апреля православные верующие в России будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный - прим. ТАСС) праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа.

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Кирилл (патриарх) Лукашенко, Александр Григорьевич
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