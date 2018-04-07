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Свищев: МВД и организаторы ЧМ-2018 делают все, чтобы болельщикам было комфортно

Общество
7 апреля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Депутат назвал Россию свободолюбивой страной и выразил уверенность, что такое же мнение сложится и у гостей чемпионата

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Болельщикам на матчах чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России, будет разрешено все, но в рамках действующего в РФ законодательства. Об этом заявил в субботу член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), комментируя решение МВД, разрешающее проносить на соревнования ЧМ-2018 наркотические и психотропные вещества, если на них будет соответствующий рецепт от врача.

"Страны Запада, развернувшие тотальную информационную войну против России, в очередной раз оказываются повержены, на этот раз демократичным решением наших правоохранителей. МВД и организаторы чемпионата делают все, чтобы пребывание болельщиков на матчах соревнований было максимально комфортным", - сказал Свищев, слова которого приводит его пресс-служба.

"Как Европа и США не стараются, но они в очередной раз вынуждены увидеть обратное от того, что представлено на страницах их необъективных СМИ, а именно то, что Россия - не закрытая и угнетающая всех на свете страна, а демократичное, свободолюбивое государство", - отметил политик. Он уверен, что "иностранные болельщики это увидят и вернуться в свои страны с тем самым когнитивным диссонансом и поймут, что их пресса и власти просто собирают сплетни о нашей стране".

"В отличие от Европы у нас разрешено все, но в рамках действующего российского законодательства", - подчеркнул Свищев.

Ранее в МВД России сообщили, что болельщики смогут пройти с наркотическими и психотропными веществами на матчи чемпионата мира по футболу, если на них будет соответствующий рецепт от врача. В МВД отметили, что ведомство совместно с оргкомитетом "Россия-2018" установили определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, которые являются исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.

В том числе к таковым относятся лекарственные препараты - наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках.

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