Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти штата Нью-Йорк опубликовали рекомендации на случай встречи с медведями

Общество
7 апреля, 13:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Авторы пособия предупреждают, что весной животные выходят из спячки и им необходимо восполнить утраченный за зиму вес

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Полезные советы на случай встречи с медведем после зимней спячки подготовил и опубликовал в пятницу департамент охраны природы штата Нью-Йорк. Основной смысл рекомендаций состоит в том, что для избежания "неприятных встреч" с хищниками владельцам домов, расположенных в лесистых районах к северу от Нью-Йорка, следует крепче запирать мусорные баки.

На территории штата Нью-Йорк насчитывается от 6 до 8 тыс. медведей-барибалов (Ursus americanus). Большая часть обитает в Адирондакских и Катскилльских горах, а около 10-15% - в центральной части штата Нью-Йорк. Вес взрослого самца достигает 300 кг, а самки - около 120 кг. Весной медведи выходят из спячки, и им срочно необходимо восполнить утраченный за зиму вес, предупреждают авторы пособия. 

Для снижения вероятности встреч с хищником эксперты нью-йоркского департамента охраны природы призывают ни в коем случае не подкармливать их и сообщать сотрудникам департамента о подобных случаях. Нарушителям грозит штраф.

Рекомендовано также в период после 1 апреля снять все кормушки для птиц, даже в том случае, если они расположены достаточно высоко. Семена из них могут высыпаться и привлечь медведей к кормушке. Мусорные баки советуют снабдить прочными замками и приковать цепями к бетонным ограждениям. При встрече с агрессивно настроенным животным рекомендуется медленно отступать, отпугивая зверя громким криком, ни в коем случае не бежать и держать всегда под рукой спрей, отпугивающий медведей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
4
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Шесть человек погибли в ДТП в Свердловской области
7
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости