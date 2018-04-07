Власти штата Нью-Йорк опубликовали рекомендации на случай встречи с медведями

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Полезные советы на случай встречи с медведем после зимней спячки подготовил и опубликовал в пятницу департамент охраны природы штата Нью-Йорк. Основной смысл рекомендаций состоит в том, что для избежания "неприятных встреч" с хищниками владельцам домов, расположенных в лесистых районах к северу от Нью-Йорка, следует крепче запирать мусорные баки.

На территории штата Нью-Йорк насчитывается от 6 до 8 тыс. медведей-барибалов (Ursus americanus). Большая часть обитает в Адирондакских и Катскилльских горах, а около 10-15% - в центральной части штата Нью-Йорк. Вес взрослого самца достигает 300 кг, а самки - около 120 кг. Весной медведи выходят из спячки, и им срочно необходимо восполнить утраченный за зиму вес, предупреждают авторы пособия.

Для снижения вероятности встреч с хищником эксперты нью-йоркского департамента охраны природы призывают ни в коем случае не подкармливать их и сообщать сотрудникам департамента о подобных случаях. Нарушителям грозит штраф.

Рекомендовано также в период после 1 апреля снять все кормушки для птиц, даже в том случае, если они расположены достаточно высоко. Семена из них могут высыпаться и привлечь медведей к кормушке. Мусорные баки советуют снабдить прочными замками и приковать цепями к бетонным ограждениям. При встрече с агрессивно настроенным животным рекомендуется медленно отступать, отпугивая зверя громким криком, ни в коем случае не бежать и держать всегда под рукой спрей, отпугивающий медведей.