В "Лужниках" к ЧМ-2018 установят канатную дорогу с подсветкой

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу установят канатную дорогу с подсветкой. Дорога свяжет Воробьевы горы и олимпийский комплекс "Лужники", где пройдет финальный матч первого в истории России домашнего первенства на мировом уровне, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Работа идет хорошими темпами. Канатная дорога в высокой степени готовности уже сейчас, канаты собственно уже готовы. Мы готовим к монтажу кабины, они уже на месте, кабины произведены компанией Lamborghini. Думаю, что никаких проблем с запуском к лету к чемпионату мира у нас не возникнет", - сказал Хуснуллин.

Общая протяженность канатной дороги составит 737 м, планируется три станции. Канатная дорога также будет использоваться и как транспортное средство - для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кроме Москвы, матчи турнира примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.