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Более 50 спортивных мероприятий проходит в Карачаево-Черкесии в День здоровья

Общество
7 апреля, 13:55 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 7, апреля. ТАСС

Организаторы ожидают, что в состязаниях и конкурсах, запланированных в Черкесске, примут участие 600 человек

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ЧЕРКЕССК, 7 апреля. ТАСС/. Турниры по баскетболу, волейболу, футболу и другим видам спорта, а также веселые старты и мастер-классы спортсменов проходят в муниципалитетах Карачаево-Черкесии во Всемирный день здоровья, сообщил в субботу ТАСС начальник отдела физкультуры и спорта минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"В День здоровья мы решили устроить в регионе большой праздник спорта для пропаганды активного и здорового образа жизни. Сегодня в течение дня в городах и районах нашей республики пройдут порядка 50 различных спортивных соревнований и мероприятий. Только в состязаниях и конкурсах, запланированных в Черкесске, ожидаем участие 600 человек", - сказал Джатдоев.

В столице Карачаево-Черкесии большинство соревнований проводится в парке культуры и отдыха "Зеленый остров". Здесь организованы турниры по баскетболу и волейболу, в которых участвуют команды дворов Черкесска. Состоятся также веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья", соревнования по многоборью, футболу среди детей, юношей и ветеранов. В республике в течение дня пройдут и мастер-классы спортсменов и тренеров.

Всемирный день здоровья учредили в 1950 году по инициативе ООН, он ежегодно отмечается 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) каждый год посвящает День здоровья каким-либо темам и проводит различные пропагандистские мероприятия. В 2018 году основная тема - проблема всеобщего охвата медицинской помощью.

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