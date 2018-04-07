Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь сошел в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи, и огонь "распространился" по всему храму.

"Христос Воскресе"! - "Воистину Воскресе"! - такими словами на разных языках верующие приветствовали схождение Благодатного огня.

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от патриаршего огня специальную капсулу. В ней огонь будет доставлен самолетом в столичный аэропорт Внуково, а затем - в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.