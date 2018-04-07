Патриарх призвал поделиться радостью Пасхи с нуждающимися в помощи и утешении

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих поделиться радостью Пасхи - праздника Воскресения Христова - с близкими, друзьями и особенно с теми людьми, кто нуждается в помощи. Об этом он сказал в своем ежегодном Пасхальном послании, опубликованном в субботу. День Воскресения Христова в этом году отмечается 8 апреля.

"Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении", - сказал патриарх Кирилл. "Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда", - добавил он.

По словам патриарха, людям, "погруженным в суету и тревоги повседневности", очень часто недостает "духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу божественного присутствия в нашей жизни". "Но пасхальный период - совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека", - отметил патриарх.

По традиции, в преддверии праздника Воскресения Христова православные добровольцы и церковные отделы проводят многочисленные благотворительные акции. Сотрудники службы "Милосердие" и волонтеры в пасхальные дни посетят и поздравят с праздником более 15 тыс. своих подопечных, которые вынуждены встречать праздник на больничной койке, и преподнесут им подарки.

Готовят и угощение для бездомных. Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре, православное движение "Курский вокзал. Бездомные, дети" и другие организации собрали праздничные яства, в том числе куличи и крашенные яйца, которые раздадут нуждающимся на московских вокзалах. Кроме того, более 2 тыс. куличей в подарок от патриарха получат пациенты больниц и домов престарелых.