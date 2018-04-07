В Стокгольме вспоминают жертв совершенного год назад теракта

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. /ТАСС/. Церемонии памяти жертв теракта, совершенного ровно год назад в Стокгольме, проходят в субботу в шведской столице.

Как сообщил телеканал SWT, памятные акции начались со службы в расположенной недалеко от места теракта церкви Адольфа Фредрика, в которой приняли участие король Карл XVI Густав и королева Сильвия, члены правительства, родственники пострадавших, спасатели, полицейские и медицинский персонал, работавшие с людьми после теракта. В память жертв теракта были зажжены свечи.

"Важно, чтобы мы чтили память жертв и проявляли уважение их родным. Сразу после теракта Швеция показала, что, когда общество является наиболее уязвимым, единство становится наиболее крепким. Хэштег #openstockholm показал силу нашего общества: люди, которые протягивали руку и помогали друг другу в тяжелый момент", - отметил премьер-министр Стефан Лёвен.

В центральном парке Кунстрэдсгорден пройдет официальный мемориальный концерт. В городе также организованы общественные акции в память о погибших.

Крупнейший процесс в истории Швеции

7 апреля 2017 года с помощью угнанного грузовика был совершен наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, грузовик проехал по ней 550 метров. Были ранены 10 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой был задержан предполагаемый водитель, 40-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Он прошел судебно-психологическую экспертизу, врачи не нашли у подозреваемого отклонений.

Заседания по делу о теракте начались 13 февраля и запланированы до 9 мая. Процесс является одним из крупнейших в истории Швеции. Предполагается, что приговор будет вынесен до конца июня. Обвинение требует пожизненного заключения исполнителя теракта с последующей депортацией и запретом на въезд на территорию Швеции.

После почти девяти месяцев следствия 30 января прокуратура представила предполагаемому исполнителю обвинения в совершении теракта, попытке совершения теракта и создании угрозы безопасности. Следствие установило, что Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. По данным прокуратуры, тогда он отправил множество сообщений разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как рассказал на суде сам обвиняемый, он хотел, чтобы "Швеция прекратила войну против" ИГ и "перестала посылать своих солдат в зону боевых действий".

В угнанном грузовике было обнаружено взрывное устройство, которое водитель попытался привести в действие, но которое сработало лишь частично. Подозреваемый сразу рассказал на допросе, что именно он сидел за рулем грузовика и рассчитывал, что погибнет в результате взрыва.