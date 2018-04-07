Первые выплаты пострадавшим от паводка в Волгоградской области начнутся в понедельник

ВОЛГОГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Первые выплаты в качестве материальной помощи пострадавшим от паводка в Волгоградской области начнутся в понедельник, заявила в субботу глава областного комитета соцзащиты Лилия Заботина.

"Уже обследовано более 400 домовладений, по 141 из них ущерб определен, с понедельника начнутся первые выплаты", - приводит пресс-служба региональной администрации слова Заботиной, которые она произнесла на заседании межведомственного оперативного штаба.

Параллельно с обследованием домов идет сбор документов, необходимых для получения матпомощи. Только по линии соцзащиты она может достигать 50 тыс. рублей, также предусмотрена поддержка из резервного фонда региона.

"Важно взвешенно провести обследование жилых домов и имущества. Дополнительная ответственность ложится на глав поселений и соцработников. Важно, чтобы ни один человек, которому надо оказать помощь, не оказался без таковой. Она должна быть адресной и справедливой, помощь именно тем, кто реально оказался в сложной ситуации", - отметил на заседании штаба губернатор Андрей Бочаров.

По данным регионального главка МЧС России, в Волгоградской области в настоящее время частично остаются подтопленными 47 поселений, развернуто восемь пунктов временного размещения (ПВР). Всего эвакуирован 61 человек, из них в ПВР находятся десять жителей, остальные находятся у родственников.

В среду глава МЧС России Владимир Пучков вместе с губернатором Волгоградской области совершили облет подтопленных территорий. Они оценили паводковую ситуацию, осмотрели ледяные заторы, оценили масштабы затоплений населенных пунктов. В тот же день на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в хуторе Безымянка Михайловского района в связи с тяжелой паводковой обстановкой в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации.