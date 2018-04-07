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Исследование: Москва стала рекордсменом в Европе по времени провождения жителей в пробках

Общество
7 апреля, 16:26 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Согласно данным исследования, опубликованного сайтом GoCompare.com, ежегодно москвичи проводят в пробках 91 час

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ЛОНДОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Москва занимает первое место среди европейских городов по количеству времени, которое их жители проводят в автомобильных пробках, опережая по этому показателю Лондон и Париж. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные зарегистрированным в Уэльсе сайтом GoCompare.com, который занимается сравнительным анализом финансовых и страховых услуг.

Согласно приведенным данным, в течение года москвичам приходится проводить в уличных заторах 91 час, лондонцам - 73 часа, а парижанам - 65. Четвертое место занял Стамбул - его жители проводят в пробках 59 часов, а пятое - Краснодар (56 часов).

На шестом месте находится Цюрих (54 часа), на седьмом - Санкт-Петербург (53 часа). Восьмое и девятое места с 49 часами разделили Сочи и Мюнхен, а десятое и одиннадцатое с 47 часами - Нижний Новгород и Осло. Таким образом в десятку европейских городов, жители которых проводят в пробках больше всего времени, попали сразу пять российских.

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