Патриарх совершает Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает в храме Христа Спасителя божественную литургию в честь главного праздника христиан - Воскресения Христова.

На богослужении присутствуют президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин.

В субботу предстоятель РПЦ освятил более 2 тыс. куличей, которые отвезли в столичные больницы, детские дома и интернаты для пожилых в качестве подарка от патриарха. Также он посетил ряд храмов Москвы.