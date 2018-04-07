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Патриарх совершает Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

Общество
7 апреля, 23:30 UTC+3

На богослужении присутствуют президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает в храме Христа Спасителя божественную литургию в честь главного праздника христиан - Воскресения Христова.

На богослужении присутствуют президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин.

В субботу предстоятель РПЦ освятил более 2 тыс. куличей, которые отвезли в столичные больницы, детские дома и интернаты для пожилых в качестве подарка от патриарха. Также он посетил ряд храмов Москвы.

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