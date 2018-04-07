Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию

ИЕРУСАЛИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета организации Владимиром Якуниным в субботу вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь, его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя.

После схождения Благодатного огня от лампады патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III Якунин поджег фитиль капсулы. Частица огня ориентировочно в 22:00 мск будет доставлена в столичный аэропорт "Внуково". Традиционно делегацию встречают сотни верующих, которые развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья, других регионов России, а также за рубеж.

Схождения Благодатного огня православные верующие ежегодно ожидают в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Утром верующие заранее заполняют храм, рассчитанный на 10 тысяч человек. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. От огня свечей патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие поджигают свои свечи. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.