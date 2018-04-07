Глава Еврокомиссии выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере

ТАСС, 7 апреля. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере, где транспортное средство въехало в группу людей, сидевших в летнем кафе. Об этом в субботу сообщается на сайте ЕК.

"Мы скорбим вместе с Мюнстером. Мои мысли находятся с жертвами и их родственниками. Огромная благодарность всем тем, кто помогает им в этот трудный момент. Я желаю сил им и, конечно, пострадавшим", - говорится в сообщении.

В результате инцидента погибли три человека, десятки пострадали. По данным СМИ, речь о теракте пока не идет.