Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ направил машину в группу людей в центре Мюнстера. В результате инцидента погибли три человека, включая водителя, который застрелился, десятки пострадали. Как проинформировали в МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, пока нет данных о том, что это мог быть теракт.