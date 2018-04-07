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Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

Общество
7 апреля, 21:55 дата обновления: 7 апреля, 22:06 UTC+3

Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

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"В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ направил машину в группу людей в центре Мюнстера. В результате инцидента погибли три человека, включая водителя, который застрелился, десятки пострадали. Как проинформировали в МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, пока нет данных о том, что это мог быть теракт.

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Наезд грузовика на людей в Мюнстере
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