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Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

Общество
7 апреля, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

На летном поле самолет ждал кортеж, который доставит капсулу с огнем в храм Христа Спасителя

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Спецборт, на котором находится частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня, приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

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На летном поле самолет ждал специальный кортеж, который доставит специальную капсулу с огнем в храм Христа Спасителя, где пасхальное богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Частицу Благодатного огня могли получить все верующие. Сотни людей приехали во Внуково из Москвы, Подмосковья и других областей, чтобы доставить ее в храмы и приходы своих регионов.

В Санкт-Петербург огонь будет доставлен на военно-транспортном самолете Западного военного округа.

"В пасхальную ночь с 7 на 8 апреля военно-транспортный самолет Ту-134 из состава объединения ВВС и ПВО Западного военного округа совершит специальный рейс для доставки благодатного огня. Борт вылетит с аэродрома Кубинка и совершит посадку на аэродроме Левашово, после чего огонь будет доставлен в храмы и монастыри города", - сообщили в пресс-службе военного округа.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Утром паломники приходят храм, рассчитанный на 10 тысяч человек. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Здесь находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. От огня свечей патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие поджигают свои свечи. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

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