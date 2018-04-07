В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба во главе с патриархом Кириллом

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пасхальная служба, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началась поздно вечером в Великую субботу в храме Христа Спасителя в Москве.

За час до начала службы храм был заполнен целиком, несколько тысяч человек, среди которых российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности, ожидали начала праздничного богослужения. Ближе к полуночи начнется крестный ход вокруг собора.

К праздничному пасхальному богослужению в специальной капсуле доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее в аэропорту Внуково Благодатный огонь встретили сотни верующих, которые развезут его в храмы Москвы и регионов России.

Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это происходит в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

От свечи Патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III председатель Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин перенес огонь в специальную безопасную капсулу, которая и была доставлена к патриаршему богослужению прямо с летного поля.

Поездку на Святую землю Фонд организует в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", которая реализуется с 2003 года. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.