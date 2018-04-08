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В Пасхальном телеобращении патриарх Кирилл призвал сделать шаг навстречу Христу

Общество
8 апреля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Патриарх напомнил, что воскресение Иисуса Христа является для его последователей центральным событием всей человеческой истории

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Забота о ближнем, чтение Евангелия и самостоятельные шаги человека навстречу Богу станут лучшим способом провести пасхальные праздники. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем телеобращении в праздник Воскресения Христова.

"В эти светлые дни я хотел бы призвать всех - и верующих, и неверующих: возьмите в руки Евангелие и просто прочитайте его от начала и до конца. Постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир. И ваше сердце исполнится той же радости, которую испытали некогда ученики, увидевшие воскресшего учителя", - отметил патриарх Кирилл.

"Христос открывает нам верный путь в Царствие Небесное, и этот путь пролегает через заботу о ближнем. Я призываю всех в эти светлые дни проявить заботу о тех, кто рядом с нами или даже о тех, кто от нас далеко, но нуждается в нашей помощи", - добавил он.

При этом, подчеркнул патриарх Кирилл, "Господь ни к чему не принуждает человека, но ждет наших, пусть даже небольших усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью".

"Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом, дабы не только на словах, но и на личном опыте мы смогли стать свидетелями Воскресения Христова", - пожелал предстоятель Русской церкви.

Он напомнил, что воскресение Иисуса Христа является для его последователей центральным событием всей человеческой истории. "Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную", - заключил патриарх Кирилл.

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