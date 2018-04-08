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Россия встречает Пасхальную неделю

Общество
8 апреля, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Во всех храмах российских регионов пройдут богослужения, которые повторят службу пасхальной ночи с крестным ходом

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Православные христиане вступают в Пасхальную неделю - Светлую седмицу - время особой радости, отдыха и добрых дел. Ежедневно во всех храмах будут проходить необыкновенные по красоте богослужения, которые повторяют службу пасхальной ночи с крестным ходом. Всю неделю будут распахнуты врата алтарей в храмах как символ открытых райских врат. Кроме того, каждый желающий сможет позвонить в колокола, чтобы выразить радость по случаю праздника.

В разных городах России к Пасхе приурочили многочисленные благотворительные акции, музыкальные фестивали, народные гулянья.

Пасхальный дар

В Москве традиционно открылся приуроченный к Пасхе городской фестиваль под названием "Пасхальный дар". В этом году он посвящен благотворительности и проходит с 7 по 15 апреля. На 17 городских площадках "Пасхального дара" появятся "Деревья добра" с "плодами" в виде магнитных сердечек. Эти сувениры будут вручать за пожертвования в пользу нуждающихся.

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© REUTERS/Ronen Zvulun

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

На центральных площадях столицы пройдут 150 театральных представлений, в том числе инклюзивные спектакли, пасхальный бал, многочисленные музыкальные выступления и 400 кулинарных мастер-классов. Свои программы представят центр для людей с аутизмом "Антон тут рядом", фонд помощи хосписам "Вера", фонд помощи одиноким пожилым людям "Старость в радость", фонды помощи людям с онкологическими заболеваниями и другие благотворительные организации.

Гости столичного фестиваля смогут попробовать более 30 видов куличей, например сибирский с кедровым орехом и еловой щепой или цитрусовый с инжиром и кумкватом.

В 13 крупнейших храмах Москвы пройдет фестиваль "Светлое Воскресение". Среди них Богоявленский собор в Елохове, Новоспасский монастырь, Илиинский храм в Черкизове, храм Иоанна Богослова на Новой площади. Там состоятся концерты классической и фольклорной музыки и колокольного звона, прозвучат пасхальные песнопения в современной обработке, пройдут экскурсии и книжные ярмарки.

Благодатный огонь и "Царь-пасха"

Жители Севастополя в воскресенье соберутся на катерном причале на северной стороне города, чтобы встретить Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Его доставят к Свято-Владимирскому собору в Херсонесе, где по преданию крестился киевский князь Владимир, а затем на катамаране через бухту в микрорайон Радиогорка. Там состоится крестный ход к храму Святого апостола Филиппа, сообщили ТАСС в Симферопольской и Крымской епархии.

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В Ростовской области к празднику приготовили творожную "Царь-пасху" весом в одну тонну - самую большую в России. По традиции это кулинарное изделие каждый год дарят разным городам. В этом году "Царь-пасха" поедет в Москву, в субботу ее освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В день праздника это угощение вместе с куличами и крашеными яйцами раздадут всем пришедшим на молодежный фестиваль у храма Христа Спасителя.

В храмах Сочи в полдень на Пасху впервые одновременно зазвонят более сотни колоколов. Перезвон продлится ровно восемь минут. Кроме того, на территории Владимирского храма и других церквей установят звонницы, чтобы каждый по русскому пасхальному обычаю мог попробовать свои силы в качестве звонаря.

Крестный ход и праздничное пасхальное богослужение состоятся в одном из самых древних действующих храмов России, возведенном в Х веке в честь пророка Илии на территории Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкесии.

"В богослужениях в Южном храме, еще его называют Ильинским, традиционно принимает участие много туристов, посещающих нашу республику. Думаю, пасхальная служба не станет исключением", - рассказал ТАСС благочинный церквей Южного округа КЧР протоиерей Евгений Субтельный.

Детский крестный ход и велопробег к храму

Во многих городах проводятся масштабные крестные ходы. Например, в Новосибирске около 13 тыс. человек пройдут в полдень от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.

В Екатеринбурге общегородской праздничный крестный ход состоится вечером после пасхальной вечерни - от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. По новой традиции, появившейся в минувшем году, его возглавит детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками, которые создадут праздничное настроение игрой на волынках и барабанах. В крестном ходе также примут участие юные казаки, кадеты, курсанты, студенты высших учебных заведений и колледжей.

В Сыктывкаре в пасхальную ночь сразу шесть крестных ходов от всех храмов города встретятся на площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором, где пройдет богослужение.

Представители вело- и бегового сообществ Благовещенска в праздник пробегут и проедут около 20 км от этого города до села Игнатьево Благовещенского района, в котором находится храм. Акцию организуют участники клубов "Бег к мечте", "Амурбайк" и "Два колеса". По окончании мероприятия спортсмены зайдут в храм к настоятелю на праздничное угощение.

Благотворительные акции и кадриль

В Саратовской области в день праздника православная волонтерская служба "Добро" при Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова организует пасхальную благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для подопечных центров для бездомных. Как рассказали в Саратовской и Вольской епархии, принести можно не только деньги, но и вещи, предметы первой необходимости, продукты питания. А главный подарок - это, конечно, куличи, пасхальные яйца и другие угощения.

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В Сортавальском районе Карелии на Пасху в этом году впервые проведут праздничный автопробег, который возглавит местный благочинный протоиерей Андрей Бондаренко. "Его участники проедут более 50 км и заедут в отдаленные населенные пункты района, чтобы поздравить жителей с Пасхой", - рассказали ТАСС в Никольском храме города Сортавала.

В петербургском Музее Фаберже 8 апреля истории пасхального яйца - главного символа праздника - посвятят несколько экскурсий. Посетителям расскажут об истоках традиции красить яйца, а также о том, как фирмой Фаберже изготавливались знаменитые пасхальные подарки для императорской семьи. Тематические музыкальные вечера пройдут на многих площадках Петербурга: в царскосельском Екатерининском дворце прозвучат пасхальные песнопения и произведения Антонио Вивальди, в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича пройдет концерт московского ансамбля духовной музыки "Благовест", а в Концертном зале Мариинского театра исполнят "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова.

Северорусские пасхальные традиции представят к празднику в Нарьян-Маре в рамках фестиваля "Светел день". Там будут "пасхальные качели", уроки мезенской росписи по дереву и резьбе по яичной скорлупе и мастер-класс по северной кадрили. А в храме Казанской иконы Божией Матери в приморском Янтарном под Калининградом супруга настоятеля Ольга Куркина после службы будет угощать прихожан царской творожной пасхой, которую она каждый год готовит не менее чем на 200 человек.

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Коми Карелия Севастополь Санкт-Петербург Амурская область Карачаево-Черкесия Православная Пасха Краснодарский край Ростовская область Саратовская область Свердловская область Новосибирская область Калининградская область Ненецкий автономный округ
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