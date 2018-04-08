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Путин и Медведев приехали на богослужение в храме Христа Спасителя

Общество
8 апреля, 0:30 дата обновления: 8 апреля, 0:58 UTC+3 МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Также на богослужении присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие представители власти и общественные деятели

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в столице, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Кроме того, на богослужении в храме присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие представители власти и общественные деятели. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин присутствует на пасхальном богослужении в храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре.

Во время пасхальной службы патриарх и глава государства обмениваются пасхальными подарками - президент подарил патриарху выточенное из уральского нефрита яйцо "Воскресение Христово", созданное в единственном экземпляре мастерами Златоуста. Яйцо помещено в декоративный корпус на подставке, который украшен позолотой и полудрагоценными камнями. Патриарх также по традиции преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца.

В храме Христа Спасителя на праздничное богослужение собрались около 8 тысяч человек. Незадолго до полуночи в храм был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

На Пасху президент по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы. Лишь в 2003 году Путин находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

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Темы
Православная Пасха
Персоны
Кирилл (патриарх) Собянин, Сергей Семенович Володин, Вячеслав Викторович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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