Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал Великий пост, который длился в этом году с 19 февраля по 7 апреля. Об этом сообщается на официальной странице генконсульства в Facebook.

"Это был очень непростой опыт. <…> Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат", - приводятся слова Кийса на странице консульства.

Он также поблагодарил своих русских друзей, которые вдохновили и поддерживали дипломата во время поста, отметив, что благодарен за уникальный опыт.

Ранее сообщалось, что в январе 2018 года Кийс и другие сотрудники дипмиссии окунулись в прорубь на Крещение. Кийс является карьерным дипломатом с более чем 20-летним опытом работы. Вступил в должность генконсула США во Владивостоке в августе 2016 года.