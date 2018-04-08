Более тысячи православных встретили Пасху крестным ходом у русского храма в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Крестным ходом по ночным улицам завершилась в воскресенье пасхальная заутреня в соборе святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в Вашингтоне.

В богослужении приняли участие, по оценке корреспондента ТАСС, более тысячи человек, проживающих в основном в американской столице и ее окрестностях.

С 2011 года верующие, благодаря разрешению вашингтонских властей, могут идти крестным ходом не только по территории храма, но и по соседним дорогам. Полицейские почти на час перекрыли движение автомобилей по прилегающим к храму четырем улицам, чтобы дать православным христианам возможность совершить шествие.

Богослужение

После крестного хода началось торжественное богослужение ранней Божественной литургии, на которой присутствовали сотни верующих. Участникам пасхальных торжеств огласили обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призвавшего поделиться радостью Пасхи с нуждающимися в помощи и утешении. С проповедью к своей пастве выступил и настоятель храма протоиерей Виктор Потапов.

"Мироносицы указали нам верный путь ко Господу. Они спешили ко Гробу, мы же - в Церковь Божию. <...> Только бы нам самим ходить в свете и не омрачиться делами тьмы. <...> Если мы очистим свои чувства, то увидим Христа, сияющего неприступным светом Воскресения", - сказал он.

Деяния апостолов на разных языках

На протяжении всей Страстной субботы прихожане святили куличи, пасхи, яйца и другие угощения. Ближе к полуночи в храме традиционно читались Деяния апостолов на 30 языках, в том числе на русском, церковнославянском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском, японском, грузинском, украинском, латышском.

Давняя пасхальная традиция будет продолжена и в понедельник. После утренней литургии крестным ходом вокруг храма пройдут дети. Такие крестные ходы проводятся во многих приходах РПЦЗ.

Православная Церковь в Америке

Крестный ход в субботу прошел и в другом вашингтонском храме - Свято-Николаевском соборе, принадлежащем Православной церкви в Америке. По традиции здесь собрались верующие самых разных национальностей - американцы, русские, грузины и многие другие. С пасхальным поздравлением к православным христианам, проживающим в США, обратился и предстоятель Православной церкви в Америке, архиепископ Вашингтонский, митрополит всея Америки и Канады Тихон.

"Свет, который ныне окружает нас в наших церквях, наших монастырях и во всем творении, превосходит тот, который излучают сотворенные свечи, люстры или солнце и луна. Ныне воссиявший свет - это свет драматической победы Господа над адом, над тлением и над самой смертью", - сказал он.

8 апреля православные верующие в России отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный) праздник христианской церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.