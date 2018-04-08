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В Париже крестный ход прошел по набережной Сены

Общество
8 апреля, 9:27 UTC+3 ПАРИЖ Дмитрий Горохов, Арина Лебедева

Пасхальная служба стала второй с момента освящения Свято-Троицкий собора в Париже Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

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ПАРИЖ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Арина Лебедева/. Сотни соотечественников и парижан пришли в святую ночь в православный Свято-Троицкий собор французской столицы, чтобы вместе встретить светлую Пасху Христову. 

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"Ваши молитвы не дают угаснуть светильнику веры православной, - сказал в своем послании к клирикам, монашествующим и мирянам епископ Корсунский Нестор, управляющий приходами Русской православной церкви во Франции, Швейцарии, Испании и Португалии. - Повсюду, во всех наших храмах присутствуют полнота праздника, радость и торжество".

Символ православия на берегах Сены

В беседе с ТАСС епископ Нестор отметил, что нынешняя пасхальная служба стала второй с момента освящения парижского храма Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На богослужении присутствовали видные деятели столичной русской общины, дипломаты, руководители российских представительств, журналисты.

На протяжении всего дня не прекращался поток прихожан в собор. Многие из них приходили, чтобы освятить куличи. "Когда я вхожу в нашу церковь, я чувствую, что я дома", - сказал ТАСС ректор Парижской консерватории имени Сергея Рахманинова, граф Петр Шереметев.

"Это большой праздник для всей русской общины Франции, - сказала французская художница русского происхождения Анна Филимонова. - Наш замечательный храм с его золотыми куполами стал величественным символом русского православия на берегах Сены".

Воплощение мечты соотечественников

По общему признанию, Свято-Троицкий собор в Париже - один из самых красивых зарубежных храмов России. По словам епископа Нестора, его ежедневно посещают более 2000 человек.

Глава Корсунской епархии напомнил, что французы познакомились с православием благодаря русской эмиграции. Среди тех, кто был вынужден покинуть Россию после революции, были выдающиеся богословы XX столетия.

Кафедральный собор стал частью архитектурного комплекса Российского духовно-культурного православного центра на левом берегу Сены. Храм выстроен недалеко от Эйфелевой башни на набережной Бранли по проекту французского зодчего Жана-Мишеля Вильмотта. Для строительства был выбран бургундский известняк, который использовался при возведении Лувра, Собора Парижской Богоматери, аббатства Фонтене.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор 4 декабря 2016 года в присутствии мэра Парижа Анн Идальго. В 2017 году храм посетил президент России Владимир Путин. В дар собору глава российского государства передал икону Пресвятой Троицы

Епархия для четырех стран

Территорию Корсунской епархии ныне составляют четыре европейских страны: Франция, Швейцария, Испания и Португалия. На сегодняшний день в состав епархии, сообщил епископ Нестор, входят более 70 приходов и общин, а также несколько монастырей.

В канун Пасхи, в пятую неделю Великого поста, Корсунская епархия пополнилась новым храмом. Он был освящен епископом Нестором в городе Торревьеха в испанской провинции Аликанте.

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Темы
Православная Пасха
Персоны
Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович
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