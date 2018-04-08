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Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" вторые сутки ожидают вылета из Дубая в Москву

Общество
8 апреля, 9:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, апреля. /ТАСС

Порядка 170 пассажиров размещены в гостинице

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 170 пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" вторые сутки ожидают вылета рейса из Дубая в Москву. Все они размещены в гостинице, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Вчера выявилась техническая неисправность воздушного судна, она была устранена, но, к сожалению, пассажиры категорически отказались лететь на этом самолете. Самолет был вынужден улететь в Москву пустым, он уже приземлился, все благополучно. Теперь мы нашли резервный борт для вывоза пассажиров, но у нас возникла проблема с получением разрешения от Ирана - так как рейс вне расписания, он пролетает над Ираном, они пока не дали разрешения. Мы ждем, и как только будет получено разрешение, самолет вылетит", - сказала собеседница агентства, добавив, что обычно такие согласования занимают сутки.

В пресс-службе подчеркнули, что всего вылета ожидают порядка 170 пассажиров, все они размещены в гостинице.

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