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Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой, отметив, что она объединяет милосердных людей

Общество
8 апреля, 10:11 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, апреля. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью

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МИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил православных христиан страны со светлым Христовым Воскресением, отметив, что Пасха объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе главы государства.

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"Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры.

В ночь на 8 апреля митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, провел пасхальное богослужение в главном православном храме Минска - Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. В пасхальном послании к клиру и пастве православный иерарх отметил, что Воскресение Христово "открывает человечеству смысл жизни на Земле, раскрывает тайну Божественного промысла через происходящие события вокруг нас и призывает иметь твердое намерение следовать заповедям Господним".

В канун Пасхи Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со светлым праздником, отметив, что сегодня церковь является нерушимой опорой для современного общества.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в республике считают себя православными христианами. Белорусский экзархат РПЦ представлен примерно полутора тысячами приходов в 15 епархиях. В стране действуют свыше 1,1 тыс. православных храмов, более 100 церквей строятся.

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