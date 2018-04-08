Медведев поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил в воскресенье Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив рост авторитета Русской православной церкви под его предстоятельством. Текст послания размещен на сайте кабмина.

"Сердечно поздравляю вас с великим православным праздником - Светлым Христовым Воскресением", - говорится в послании.

"Год от года под вашим предстоятельством возрастает авторитет Русской православной церкви. При Вашем активном участии ведется большая работа, направленная на укрепление в стране мира и согласия, взаимопонимания между людьми и, конечно, на развитие просвещения, культуры, сохранение и восстановление исторических памятников и православных святынь", - отметил премьер.

Председатель правительства также пожелал патриарху здоровья и новых свершений в патриаршем служении.

8 апреля православные верующие в России отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный) праздник христианской церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.