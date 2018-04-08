Куба стала самым популярным направлением американской круизной компании Norwegian

ГАВАНА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба стала самым популярным туристическим направлением у клиентов одной из крупнейших американских круизных компаний Norwegian.

"Всего за один год Куба, и в частности, Гавана, стали самым популярным направлением для нашей компании, превзойдя по этому показателю все порты Карибского бассейна, а также такие популярные туристические города, как Барселона, Венеция, Монте-Карло, Гонолулу и даже Майами", - заявил генеральный директор Norwegian Фрэнк Дель Рио, выступая на гала-ужине в Гаване, посвященном первой годовщине работы компании в карибской стране.

В 2017 году лайнеры Norwegian доставили на остров 70 тыс. пассажиров, из которых почти 62 тыс. - граждане США. Планируется, что по итогам 2018 года на судах этой компании на Кубу прибудут почти в два раза больше туристов - 130 тыс.

По словам Дель Рио, в том, что остров стал самым популярным туристическим направлением для Norwegian, нет ничего удивительного. "На Кубе столько же объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сколько в Израиле - колыбели трех мировых религий, и больше, чем в Египте с его трехтысячелетней историей", - отметил глава компании.

Морские круизы на Кубу из США

Взятый в декабре 2014 года при президенте США Бараке Обаме курс на нормализацию двусторонних отношений приоткрыл возможности для посещения Кубы американскими гражданами. Крупные американские круизные компании - Norwegian, Carnival и Royal Caribbean - получили разрешения на организацию путешествий на остров. 1 мая 2016 года впервые более чем за полвека круизный лайнер прибыл из США в карибскую страну.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы. В частности, были усложнены правила поездок на остров для граждан США. Теперь американцам разрешено приезжать на Кубу только в составе организованных групп в сопровождении представителя американской туристической компании.

Кроме того, американским гражданам теперь запрещено останавливаться более чем в 80 государственных отелях, управляемых сетями Gaviota и Habaguanex, а также совершать покупки в десяти магазинах в Старой Гаване - исторической части кубинской столицы. По словам экспертов, эти меры могут привести к росту числа туристов из США, посещающих остров на круизных лайнерах: им, в отличие от авиапассажиров, не требуется искать гостиницу, не включенную американскими властями в черный список, поскольку они могут ночевать на судне.

По словам главы Norwegian, несмотря на политику Трампа, спрос на круизы на Кубу остается стабильно высоким. "Новые меры незначительно повлияли на наш бизнес: на лайнерах, совершающих круизы на Кубу, пассажиров меньше не стало", - указал Дель Рио. Как отмечают эксперты, в ближайшие два года морские круизы из США в карибскую страну совершат около полумиллиона американцев.

В 2017 году Кубу посетили рекордные 4,7 млн иностранных туристов, в том числе более 1,1 млн граждан США - почти в три раза больше, чем в предыдущем году. В нынешнем году остров рассчитывает принять 5 млн зарубежных гостей.