Представители десятков народностей и диаспор вместе встречают Пасху в храмах РПЦЗ

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Православная Пасха в США становится праздником объединения самых разных народностей и общин. В храмах Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) вместе с соотечественниками, русскоязычными американцами, на пасхальные службы приходят представители десятков различных диаспор, проживающих в стране, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке.

В мире нет границ

"Главными нашими побратимами в этот день являются сербы, - заметил он. - В Нью-Йорке мы празднуем вместе с представителями этого народа уже не первый религиозный праздник, поскольку в 2016 году, к сожалению, сгорела местная Сербская православная церковь, и наша церковь протянула руку помощи и поддержки братскому народу". Возможность провести совместную Пасхальную службу сербам всегда предоставлена в центральной церкви Синодального собора.

Представитель прихода особо подчеркнул, что РПЦЗ и Сербскую православную церковь связывают крепкие отношения уже более века. "Еще до революции Сербская церковь приютила наше духовенство. Кроме того, сразу после революционных событий и гражданской войны многие наши соотечественники эмигрировали в другие страны, включая США, именно через Белград, и два народа уже десятилетиями существуют неразрывно, - напомнил представитель прихода. - На протяжении века зарубежные приходы РПЦЗ и Сербской церкви связывает настоящая, братская дружба".

В беседе с корреспондентом ТАСС один из прихожан собора Знамения Божией Матери Слободан Дабович, который вместе со своей семьей и детьми присутствовал на праздничной службе, заметил: "Когда я прихожу в этот храм, я чувствую себя как дома. Здесь все точно так же, как и на родине, как и в Сербской церкви". "И сегодня, на каком бы языке ты ни говорил, есть возможность встретить этот великий праздник всем вместе, - сказал Дабович. - Мы - сербы, но прихожане здесь разговаривают на многих языках, представляют разные страны, однако объединены общим духом, и создается ощущение, что в мире нет границ, что мы все едины - как и было задумано Господом".

Пасха - интернациональна

Интернациональный характер Пасхи проявляется не только в отношении русско-сербского братства. Все зарубежные приходы православной церкви в Нью-Йорке объединяют православных, вне зависимости от принадлежности к диаспоре.

"В эти праздничные дни на службах в храмах РПЦЗ можно увидеть очень много прихожан, не говорящих по-русски - это грузины, сербы, православные румыны и арабы, греки, болгары, филиппинцы, копты, - рассказал собеседник агентства. - Очень часто здесь можно встретить и коренных американцев, принявших православие уже в сознательном возрасте". По его словам, службы на Пасху в церквях РПЦЗ проходят на церковно-славянском, однако некоторые ключевые фразы произносятся на английском, греческом, а возглас "Христос воскресе!" можно услышать сразу на нескольких языках, включая арабский.

"Феномен зарубежной церкви - это уникальное явление объединения русскоязычных и всех остальных православных, вне зависимости от их политических взглядов и принадлежности к той или иной родине. Зарубежная церковь обладает большой общинностью, - подчеркнул представитель Синодального собора. - Именно зарубежные приходы православной церкви создавались, жили и до сих пор действуют исключительно на личные пожертвования прихожан, причем это не средства состоятельных граждан, а сбережения обычных, порой очень небогатых людей". "По сей день для РПЦЗ характерна эта общинность, волонтерство - в церквях работают и прислуживают люди, ничего за это не получающие, движимые только верой и любовью", - добавил представитель прихода.

Несмотря на то, что географически РПЦЗ расположена по всему миру - Европе, Южной Америке, Канаде, Японии, Китае, Австралии, Новой Зеландии, традиции отмечать Пасху везде одинаковые. "Куда бы вы ни приехали, главные праздники, в том числе Пасху отмечают абсолютно одинаково, произносят одни и те же молитвы, совершают одни и те же службы, обряды, а прихожане соблюдают одни и те же традиции, в какой бы стране они ни жили, - заверил собеседник агентства. - И дело, конечно, не в ритуалах или обрядах, а в сути и смысле этого праздника - победе жизни над смертью и веры в спасение".

РПЦЗ состоит из девяти епархий, в том числе Восточно-Американской, Австралийской, Южно-Американской, Берлинской, Великобританской, Австралийской и других. Основная часть приходов сосредоточена в США. Административный центр находится в Нью-Йорке, где и расположен Синодальный собор Знамения Божией Матери.