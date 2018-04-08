Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: пасхальные богослужения в России прошли без происшествий

Общество
8 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Пожарные инспекторы заблаговременно провели более 26 тыс. проверок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ обеспечили безопасность проведения пасхальных богослужений на территории страны, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС РФ в полном объеме обеспечили безопасность проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, <...> по всей стране. Для этого было задействовано более 40 тыс. сотрудников МЧС. Возгораний, пожаров и иных происшествий при проведении крестных ходов и торжественных служб не допущено", - сказали в ведомстве.

Пожарные инспекторы заблаговременно провели проверки всех мест празднования: проведено более 26 тыс. проверок, 11 тыс. инструктажей. При профилактике особое внимание уделялось эвакуационным путям и выходам, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, подчеркнули в МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек
2
Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия желает вернуться в Россию
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости