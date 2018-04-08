МЧС: пасхальные богослужения в России прошли без происшествий

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ обеспечили безопасность проведения пасхальных богослужений на территории страны, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС РФ в полном объеме обеспечили безопасность проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, <...> по всей стране. Для этого было задействовано более 40 тыс. сотрудников МЧС. Возгораний, пожаров и иных происшествий при проведении крестных ходов и торжественных служб не допущено", - сказали в ведомстве.

Пожарные инспекторы заблаговременно провели проверки всех мест празднования: проведено более 26 тыс. проверок, 11 тыс. инструктажей. При профилактике особое внимание уделялось эвакуационным путям и выходам, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, подчеркнули в МЧС.